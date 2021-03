Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Verkaufsstand aufgebrochen

Bühl (ots)

Weil ein Verkaufsstand in der Vimbucher Straße aufgebrochen wurde, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Bühl wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Langfinger machten sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an der Tür zu schaffen und entwendeten anschließend die Trinkgeldkasse. Während der so entstandene Diebstahlschaden sich lediglich im zweistelligen Bereich bewegt, entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden von etwa 900 Euro. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell