Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Im psychischen Ausnahmezustand

Baden-Baden (ots)

In den Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mann mehrfach auffällig. Kurz vor Mitternacht klingelte er an einer Haustüre in der Hauptstraße, da er sich offenbar verfolgt fühlte. Eine Polizeistreife konnte ihn zunächst dazu bewegen die Heimreise anzutreten. Weil er etwa eine Stunde später mit seinen Händen die Scheibe eines Geldinstitutes in der Rheinstraße einschlug, kam der Randalierer zur Untersuchung aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus. Nachdem der, sich im einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann, auch in der Klinik für Krawall sorgte, wurde er im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht.

