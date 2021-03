Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Zweiradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Gutach (ots)

Ein Verkehrsunfall führte am Dienstagmorgen dazu, dass ein Leichtkraftrad-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Offenburg gebracht werden musste. Der Lenker eines Lastwagens war gegen 7 Uhr auf der B 33 zwischen Gutach und Haslach unterwegs, als er einen verkehrsbedingt wartenden Zweirad-Fahrer in Hausach ersten Erkenntnissen zufolge zu spät erkannte und auffuhr. Der 17-Jährige wurde durch den Aufprall von seiner Maschine abgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Der leicht verletzte Jugendliche wurde zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Beamte des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme vor Ort und bilanzieren den entstandenen Sachschaden auf rund 5.000 Euro.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell