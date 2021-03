Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizei bittet um Hinweise nach Überfall

Baden-Baden (ots)

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in der Ludwig-Wilhelm-Straße von zwei bislang Unbekannten überfallen und hierbei mit einem Messer verletzt worden. Laut seinen Angaben seien ihm auf Höhe der Gönneranlage zwei Jugendliche oder Heranwachsende mit schwarzer Mund-Nasen-Bedeckung entgegengekommen, hätten sich ihm in den Weg gestellt und die Herausgabe seines Geldbeutels gefordert. Nachdem er zunächst nicht bereit gewesen wäre, sein Hab und Gut auszuhändigen, hätte einer des Duos ein Messer gezückt und ihn am Arm verletzt. Mit der nun erbeuteten Geldbörse, darunter etwa 25 Euro Bargeld, seien die Verdächtigen in Richtung eines Hotels in der Lichtentaler Allee geflüchtet. Der Verletzte verständigte um 2:48 Uhr über Notruf die Polizei, woraufhin umgehend eine Fahndung nach den mutmaßlichen Räubern eingeleitet wurde. Bislang ist man den Tätern aber nicht auf die Spur gekommen. Der 17-Jährige wurde zur Behandlung in eine örtliche Klinik gebracht. Zu den Verdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Beides Jugendliche oder Heranwachsende, beide circa 180 Zentimeter groß und schlank, einer etwas kräftiger, beide komplett schwarz bekleidet. Die Verdächtigen sprachen Deutsch ohne jeglichen Akzent.

Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei erbeten.

/wo

