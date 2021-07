Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in Bonn am Samstag, 31.07.2021

Bonn (ots)

Am Samstag (31.07.2021) findet in Bonn eine Demonstration unter dem Motto "PRIDE-Demo" statt. Die Veranstalter der Aids-Hilfe Bonn e.V. erwarten bis zu 500 Teilnehmer. Die Versammlung beginnt um 11:30 Uhr auf der Rheinaustraße in Beuel. Anschließend bewegt sich der Demonstrationszug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Friedrich-Breuer-Straße, Kennedybrücke, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Kasernenstraße, Friedensplatz, Vivatsgasse, Münsterplatz

Die Demonstration endet bis 14:00 Uhr. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell