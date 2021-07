Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht - 19-jährige Radfahrerin verletzt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zur Fahrerin eines silbernen Peugeots, die am Dienstag (27.07.2021) an der Professor-Neu-Allee in Beuel eine 19-jährige Radfahrerin angefahren haben soll.

Nach eigenen Angaben befuhr die Radfahrerin zur Unfallzeit gegen 13:45 Uhr den Radweg Sankt Augustiner Straße/Konrad-Adenauer-Platz in Fahrtrichtung Kennedybrücke. Als die sie den Einmündungsbereich der Professor-Neu-Allee kurz vor der Kennedybrücke überqueren wollte, wurde sie von einem dort auf die B56 einbiegenden Auto erfasst. Durch den Zusammenprall stürzte die 19-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Zeugin rief die Polizei. Die Autofahrerin kümmerte sich zunächst um die Radfahrerin, nahm diese dann in ihrem Auto mit und brachte sie zu ihrem vorherigen Zielort. Die 19-jährige Geschädigte verständigte schließlich von dort die Polizei, da die unbekannte Autofahrerin sich auf der Fahrt geweigert hatte, ihre Personalien mitzuteilen.

Die Frau kann nach bisherigen Ermittlungen wie folgend beschrieben werden:

Etwa 30 Jahre alt - langes, glattes, dunkles Haar - schlanke Statur - bekleidet mit langem grünen Oberteil und schwarzer Hose - auffällig geschminkt - sprach deutsch mit osteuropäischen Akzent - wurde von einem etwa 5-6-jährigen Mädchen begleitet.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw sowie zur Identität der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell