Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit E-Scooter: Fahrradfahrer stürzt durch Glastür

Fröndenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Fröndenberg ist am Freitag (03.09.2021) ein 24-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

Ein 25-jähriger Fröndenberger war gegen 14.05 Uhr mit einem E-Scooter auf der Ruhrstraße in Richtung Norden unterwegs und beabsichtige, über den Marktplatz in die Straße Im Stift einzubiegen. Als ein 24-jähriger Fröndenberger mit seinem Fahrrad den Markt von der Straße Im Stift in die Karl-Wildschütz-Straße überqueren wollte, übersahen sich beide Verkehrsteilnehmer - es kam zur Kollision. Der 24-jährige Fahrradfahrer stürzte über seinen Lenker in die Glastür eines ansässigen Büros. Leicht verletzt wurde der Fröndenberger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

