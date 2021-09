Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Poller umgefahren - Fahrzeug nicht zugelassen und keine Fahrerlaubnis

Bergkamen (ots)

Einen lauten Knall hat eine Zeugin am Samstagmittag, den 04.09.2021 um 11.50 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße gehört. Sie bemerkte einen Kleinwagen, der gegen einen Poller gefahren war und diesen aus der Verankerung gerissen hatte. An der Unfallstelle sammelten unterdessen eine Frau und ein Mann mehrere herumliegende Fahrzeugteile ein. Der Mann setzte sich anschließend in das Auto und fuhr in Richtung Lothar-Erdmann-Straße davon, während die Frau ihm zu Fuß folgte. Das beschädigte Fahrzeug konnte durch die Polizei dort angetroffen werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Auch die beiden Personen wurden angetroffen. Beide sind zur Zeit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen die Frau und den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell