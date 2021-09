Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Tageswohnungseinbruch - Bargeld gestohlen

Schwerte (ots)

Unbekannte sind am Freitag, den 03.09.2021, zwischen 15.00 und 19.00 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Robert-Koch-Platz eingebrochen. In der Wohnung wurden die Räume durchwühlt und Bargeld gestohlen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

