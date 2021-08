Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Region - Einbrecher suchen

Drei Gebäude öffneten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Göppingen, Herbrechtingen und Ulm.

Ulm (ots)

(GP) Zwischen Sonntag und Donnerstag muss der Einbrecher in Heiningen in de Kornbergstraße gewesen sein. An einem Gebäude schob er den Rollladen nach oben und brach ein Fenster auf. Der Unbekannte soll nicht in dem Haus gewesen sein und deshalb auch keine Beute gemacht haben, so die Erkenntnisse der Polizei.

(HDH) Auch in Herbrechtingen soll ein Einbrecher zwischen Sonntag und Donnerstag unterwegs gewesen sein: Er brach in ein Gartenhaus auf einem Flurstück in der Heidehalte ein und verwüstete das Innere. Den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Ob der Täter etwas mitgenommen hat, müssen die Ermittler noch herausfinden

(UL) Am Mittwoch oder Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Schule am Kornhausplatz ein. Ins Innere kam er, nachdem er eine Scheibe eingeschlagen hatte. In sämtlichen Schränken und Schubläden suchte er nach Beute. Er fand Geld und nahm es mit.

In allen Fällen ermittelt die Polizei und sucht die Einbrecher. Sie rät, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

