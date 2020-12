Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Streifvorgang auf der Georg-Fischer-Straße fordert rund 7.000 Euro Schaden (07.12.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden an einem VW Crafter Kleintransporter und an einem VW Passat hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagvormittag, gegen 09.45 Uhr, im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes auf der Georg-Fischer-Straße ereignet hat. Auf der Fahrt in Richtung Singener Industriegebiet, unmittelbar nach der Kreuzung mit der Rielasinger Straße, wollte der 27-jährige Fahrer des Kleintransporters vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah der Mann einen VW Passat, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem Streifvorgang. Personen wurden dabei nicht verletzt. Nach dem Unfall kümmerte sich ein Abschleppdienst um den nicht mehr fahrbereiten VW Passat.

