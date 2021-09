Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Zwei Männer durch Gruppe Jugendlicher geschlagen - Verletzte mussten ins Krankenhaus

Holzwickede (ots)

Verletzt worden sind am Freitagabend, den 03.09.2021 zwei junge Männer, als sie gegen 23.45 Uhr durch den Ort gingen. In Höhe des Basketballplatzes an der Kirchstraße wurden sie durch eine Gruppe Jugendlicher, die sich dort befand angepöbelt. Plötzlich wurde aus der Gruppe einer der beiden Männer angegangen und ins Gesicht geschlagen. Als der zweite schlichtend eingreifen wollte, wurde auch er aus der Gruppe heraus geschlagen. Beide Männer erlitten so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Täter konnten auch auf Grund der Dunkelheit nicht näher beschrieben werden, nur dass er sich um eine größere Gruppe von Jugendlichen im Alter von 16 - 20 Jahre gehandelt haben soll. Wer hat den Vorgang beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

