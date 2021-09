Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Automaten an Waschanlage aufgebrochen - Münzgeld gestohlen

Selm (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen, den 05.09.2021 gegen 04.15 Uhr mehrere Staubsaugerautomaten an der Waschanlage in der Schachtstraße aufgebrochen. Aus den Automaten wurde etwas Münzgeld gestohlen. Wer ha etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 9213420 oder 921 0.

