FW-MG: Brand an einer Garage

Mönchengladbach- Rheydt, 19.02.2021, 21:19 Uhr, Stümgesgasse (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch aufmerksame Nachbarn zur Stümgesgasse alarmiert. Dort brannten drei Paletten, die an einer Garage abgestellt waren. Sofort wurden Löschmaßnahmen eingeleitet, so dass der Brand nicht weiter auf die Garage übergreifen konnte. Dennoch musste anschließend das Dach der Garage teilweise geöffnet werden, um weitere Glutnester in der Dachkonstruktion auszuschließen.

Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: HBM Hubert Knur

