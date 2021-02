Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Garagenbrand in Giesenkirchen

Mönchengladbach Giesenkirchen, 17.02.2021, 23:36 Uhr, Trimpelshütter Straße (ots)

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach, durch aufmerksame Nachbarn, zur Trimpelshütter Straße alarmiert. Dort brannte ein abgestellter PKW-Anhänger unter dem Vordach einer Garage eines Einfamilienhauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Brand auf das Dach und in die dahinter liegende Garage ausgebreitet. Sofort wurden die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet und die Bewohner des Hauses in einen sicheren Bereich verbracht. Alle Bewohner waren unverletzt. Der Brand wurde mit zwei eingesetzten Trupps unter Atemschutz zuerst unter Kontrolle gebracht und im weiteren Verlauf gelöscht. Da in das Wohnhaus etwas Brandrauch geraten war, wurde ein Lüfter zur Entrauchung eingesetzt. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Dach der Garage nach eventuell vorhandenen Glutnestern abgesucht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihr Haus zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Freiwillige Feuerwehr Giesenkirchen, ein Löschfahrzeug der Feuer-und Rettungswache I (Neuwerk), zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Radtke

