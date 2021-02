Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einer Küche - Treppenraum verraucht

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Schrievers, 12.02.2021 04:09 Uhr, Mathildenstraße (ots)

Am frühen Morgen meldeten mehrere Anrufer aus einem Mehrparteienhauses an der Mathildenstraße einen Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Sie gaben an, der Treppenraum sei stark verraucht und der Fluchtweg aus den Wohnungen versperrt.

Die ersteintreffenden Kräfte kontrollierten den Treppenraum und schafften umgehend eine Abluftöffnung. Hierdurch nahm die Verrauchung sofort stark ab und der Treppenraum stand wieder als möglicher Fluchtweg zur Verfügung. Der Brand in einer Küche war zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr bereits durch den Mieter selbst gelöscht worden. Die Feuerwehr führte nur noch Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durch. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht mehr erforderlich. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

Insgesamt drei Bewohner des Hauses, darunter der Mieter aus der betroffenen Wohnung, wurden an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst der Feuerwehr gesichtet. Alle Personen waren unverletzt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Im Einsatz waren die Drehleiter der Feuerwache III (Rheydt), die Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Feuerwachen I (Neuwerk) und II (Holt), der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr. Ebenfalls alarmiert war die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell