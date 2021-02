Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Garagenbrand

Mönchengladbach-Odenkirchen, 10.02.2021, 20:58 Uhr, Haferweg (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand auf den Haferweg gerufen. Dort brannte u.a. ein in der Garage abgestellter PKW. Die Feuerwehr startete einen Löschangriff mit zwei Trupps jeweils unter Pressluftatmer und C-Rohr. Der Brand konnte auf die direkt an das Wohnhaus angrenzende Garage begrenzt werden. Abschließend wurden mittels einer Wärmebildkamera entdeckte Glutnester eingeschäumt und ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung eingesetzt. Der Besitzer des PKW wurde vorsorglich durch das Rettungsdienstpersonal in ein Krankenhaus transportiert, da er längere Zeit Rauchgase eingeatmet hatte. Auf Grund der frostigen Temperaturen musste der Rückbau der von zwei Unterflurhydranten aufgebauten Wasserversorgung nach dem Löschen des Feuers sehr schnell von statten gehen, da ein Einfrieren der Schlauchleitungen drohte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) mit verstärkenden Fahrzeugen aus der FRW II (Holt) und dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

