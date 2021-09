Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall - Kradfahrerin schwer verletzt

Unna (ots)

Schwer verletzt worden ist eine Kradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 04.09.2021 an der Einmündung Werler Straße und Ostbürener Straße. Die 55-jährige Lüdenscheiderin fuhr mit ihrem Krad gegen 11.00 Uhr in Richtung Werl. Ein 86-jähriger PKW-Fahrer kam aus Fröndenberg und fuhr auf der Ostbürener Straße in Richtung B 1. Dort wollte er nach links in Richtung Unna abbiegen. Dabei übersah er vermutlich die Kradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 55-jährige stürzte und sich verletzte. Sie wurde zunächst am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der PKW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell