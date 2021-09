Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Diebstahl - Bargeld gestohlen

Unna (ots)

Am Samstagmittag (04.09.2021), gegen 12.15 Uhr hat eine Frau einen vorbeifahrenden Schrotthändler in der Straße Am Schleppwege angehalten. Sie fragte die beiden Männer, ob sie Interesse an einigen Gegenständen hätten. Dieses bejahten sie. Sie bot ihnen unter anderem einen alten Lattenrost an, der sich auf dem Dachboden befand. Mit einem der beiden Männer holte sie diesen vom Boden. Als sie zurückkam, bemerkte sie den zweiten Mann, der zunächst im Auto gesessen hatte, in der Wohnung. Beide Männer luden die Sachen ein und fuhren anschließend zügig davon. Die Frau bemerkte jetzt, dass offensichtlich jemand ihre Handtasche durchsucht hatte. Bei genauem Nachsehen fehlte Bargeld aus der Geldbörse. Es ist zu vermuten, dass der zweite Mann die Situation ausnutzte, während sie mit dem anderen den Lattenrost vom Dachboden holte. Der erst Mann wird als etwa 45 - 50 Jahre alt, ca. 1,65m groß und rundlicher, stabiler Statur beschrieben. Er hatte kurze, schwarze Haare, braune Augen und war mit blauer Jeans und blauem Arbeitskittel bekleidet. Der zweite war etwas jünger und größer und hatte eine schlanke, hagere Statur. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter mit zwei Türen am Heck. Bei den Kennzeichen handelte es sich um ausländische, die in der Nationenkennung ein P enthielten. Wer hat das Fahrzeug und die Personen gesehen und kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell