Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Baustellenabsicherung - Wer hat etwas gesehen?

Boppard (ots)

In der Nacht von Montag (26.07.) auf Dienstag (27.07.2021) wurde in der Straße "Am Casino" in Boppard eine Baustellenabsicherung inklusive drei Leuchten entwendet. Da dieser sogenannte "Arbeitsstellenzaun" (siehe Bild) sehr gut zu erkennen und entsprechend groß ist, sollte der Abtransport sehr auffällig gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

