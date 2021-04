Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Verkehrsunfall/ Zwei Personen schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstagabend (24. April 2021) gegen 22.35 Uhr kam es an der Kreuzung Uedemer Straße/ Hauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Emmerich flüchtete vor der Polizei und den erteilten Anhaltezeichen. Der Emmericher geriet ins Visier der Beamten, da er zuvor als Tatverdächtiger einer Körperverletzung gemeldet wurde. Auf der Schmelenheide folgten die Polizeibeamten dem Twingo und erteilten die Anhaltezeichen. Anstatt sein Fahrzeug abzubremsen, beschleunigte der 27-Jährige. Als er an der Kreuzung Uedemer Straße/ Hauer Straße versuchte nach links abzubiegen, prallte er aber gegen einen Ampelmast. Er und seine 20-jährige Beifahrerin stiegen selbstständig aus dem massiv beschädigten Renault aus, wurden aber stationär in den umliegenden Krankenhäusern aufgenommen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Auf ihn wartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. (as)

