Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Am Tage Hecke ausgegraben und entwendet - Zeugen gesucht++Bremerhavener begeht Ladendiebstahl im Wert von 600 Euro++

Cuxhaven (ots)

Am Tage Hecke ausgegraben und entwendet - Zeugen gesucht

Wingst. Am gestrigen Mittwoch zwischen 10.00 und 17.30 Uhr zogen Unbekannte an einem Grundstück an der Balkseestraße, Nähe Einmündung Bargkamp/Süderbusch, ca. 150 als Hecke gepflanzte Jungpflanzen der Sorte Kirschlorbeer aus dem Erdreich und entwendeten diese. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Personen im Tatortbereich beim Ausgraben oder Abtransportieren gesehen haben, sich bei der Polizeistation Cadenberge, Tel. 04777-800630, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Bremerhavener begeht Ladendiebstahl im Wert von 600 Euro

Dorum. Ein 33 Jahre alter Bremerhavener konnte am Nachmittag des 28.04.21 des Ladendiebstahls überführt werden. Da sich der Bremerhavener verdächtig verhielt, wurde die Polizei informiert. In Höhe der Polizeistation Dorum war der junge Mann gerade dabei, mit drei vollgepackten Einkaufstüten im Wert von über 600,- Euro zum Bahnhof zu gehen. Da er für den Inhalt der Tüten keine Kaufbelege vorzeigen konnte und seine Aussagen unglaubwürdig waren, wurden seine Angaben überprüft. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er in drei Dorumer Verbrauchermärkten Waren gestohlen hatte. Dem polizeibekannten Bremerhavener erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. Die Mitarbeiter in den einzelnen Märkten waren hoch erfreut, als ihnen die gestohlenen Sachen übergeben wurden, zumal die Diebstähle noch nicht bemerkt worden waren.

