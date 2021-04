Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch in Osten + Dreister Diebstahl in Hemmoor + Versuchter Einbruch in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch in Osten

Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag (22.04.21, 14:00 Uhr) bis zum gestrigen Dienstag (27.04.21, 10:15 Uhr) ist es in Osten in der Straße Sietwende zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art Zutritt in ein dortiges Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie einige der Räume und konnten schließlich u.a. mit Schmuck unerkannt entkommen.

+++++++++++++++++++++++++++++

Dreister Diebstahl in Hemmoor

Am vergangenen Montag (26.04.21) kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Diebstahl von Gartengeräten in der Straße "Am Heideberg". Hier boten vier Männer zunächst ihre Dienste im Garten an. Während die Bewohnerin des Hauses durch das Gespräch abgelenkt wurde, verschafften sich mindestens zwei Täter Zutritt in das Obergeschoss des Einfamilienhauses. Die Täter verließen später das Grundstück mit einem Pritschenwagen mit einer roten Aufschrift. Nach ersten Angaben dürfte Gartengerät entwendet worden sein. Ob die Täter noch weitere Gegenstände entwenden konnten, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der oder den Taten oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (Tel.: 04771-6070) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

+++++++++++++++++++++++++++++

Versuchter Einbruch in Cuxhaven

In der Zeit vom vergangenen Montag (26.04.21), 20:00 Uhr bis zum gestrigen Dienstag (27.04.21), 11:00 Uhr, kam es in der Cuxhavener Straße zu einem versuchten Einbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten an der Eingangstür eines dortigen Gebäudes. Sie konnten jedoch nicht eindringen, so dass es bei einer Versuchstat blieb. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721/573-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell