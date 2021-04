Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beim Einkaufen bestohlen + In die Kasse gegriffen + Werkzeug entwendet + Zeugenhinweise erbeten

Cuxhaven (ots)

Beim Einkaufen bestohlen

Cuxhaven. Am Montagnachmittag wurde eine 84-jährige Dame beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt im Feldweg bestohlen. Sie betrat gegen 15.30 Uhr das Geschäft. Als sie den Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie, dass aus ihrer geschlossenen Jackentasche das Portemonnaie entwendet wurde. Die Polizei in Cuxhaven nimmt Hinweise zur Tat und zum/zur Täter/in unter der Telefonnummer: 04721/573-0 entgegen.

++++++++++++++++++++++++++++

In die Kasse gegriffen

Loxstedt. Am Montag betrat ein Täterpaar einen Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße. Die Frau nahm einen geringwertigen Artikel und wollte diesen bezahlen. Beim Bezahlvorgang fragte sie den Kassierer, ob dieser ihr Geld wechseln könne. Sie griff dann in die geöffnete Kasse und entnahm mehrere hundert Euro. Der offensichtlich dazugehörige Mann lenkte den Kassierer ab, um der Frau das Verlassen des Ladens zu ermöglichen. Beide flüchteten dann in Richtung Ortsmitte Loxstedt mit einem silberfarbenen BMW mit Dortmunder Kennzeichen (DO-). Die Polizei in Loxstedt erbittet weitere Zeugenhinweise zur Tat, insbesondere zu dem Täter/der Täterin und dem Tatfahrzeug unter der Telefonnummer: 04744/ 731660 oder auch unter der Telefonnummer: 04706 948-0 bei der Polizei in Schiffdorf.

++++++++++++++++++++++++++++

Werkzeug entwendet

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 23.04.2021 gegen 12.00 Uhr und Montagmorgen brachen bislang Unbekannte das Schloss eines in der Beethovenallee abgestellten Containers aufs und entwendeten Werkzeug. Zeugenhinweise erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

++++++++++++++++++++++++++++

Zeugenhinweise erbeten

Wegen einer Baustelle ist die Brücke zwischen den Ortsteilen Dedesdorf und Büttel gesperrt. Deshalb nutzen ortsfremde und einheimische Verkehrsteilnehmer nun Schleichwege am Deich, die für Pkw und Motorräder nicht freigegeben sind, um sich einen großen Umweg über Holte zu ersparen. Zum Ärger der Anwohner. Am vergangenen Mittwoch (14.04.2021) wurden Nägel auf der Süderdeichstraße in Höhe des Wesertunnels festgestellt. Diese sollten vermutlich denjenigen schaden, die mit ihrem Pkw verbotenerweise den Weg am Deich entlang befahren. Aber auch auf solchen Nebenstraßen stellt dies eine Straftat dar, weshalb die Polizei nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen hat. Außerdem kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Vandalismus im Nahbereich des Fähranlegers. Hier wurde unter anderem auch ein massiver Blumenkübel auf die Fahrbahn versetzt, möglicherweise auch hier mit der Zielrichtung den Verkehr dort zu beeinträchtigen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer: 04706 948-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell