POL-CUX: Unfall eines Schwertransportes mit langer Vollsperrung der BAB 27 in Richtung Cuxhaven + Zeugenhinweise erbeten

Am frühen Morgen des 27.04.2021, gegen 04.30 Uhr, kam ein 51-Jähriger aus Sachsen mit seinem Schwertransport (Gesamtgewicht ca. 80 Tonnen) auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen, aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er sowohl mit der Seitenschutzplanke als auch mit der Mittelschutzplanke. Die Unfallstelle und das Trümmerfeld sind ca. 150 Meter lang. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, hierunter zwei Spezialfahrzeuge, da der Kraftstoff aus einem beschädigten Tank umgepumpt werden musste. Da sich der Sattelzug, Sattelzugmaschine und Sattelauflieger komplett verkeilt hat (s. Foto), wird die Bergung und damit die Vollsperrung der BAB 27 in Richtung Cuxhaven noch bis mindestens 15.00 Uhr andauern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250.000 EUR. (Bilder in Bildmappe)

Zeugenhinweise erbeten

Geestland. In der Zeit von Freitag bis Samstagvormittag, dem 23.04. bis 24.04.2021, verübten bislang unbekannte Täter in Ringstedt Sachbeschädigungen und Schmierereien durch Graffitis. Geschädigte sind der TSV Ringstedt und die evangelische Kirchengemeinde, da auch das dortige Pfarrhaus angegangen wurde. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Rufnummer 04743-9280 oder der Polizeistation Bad Bederkesa unter der Rufnummer 044745-931140 zu melden.

