Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25.04.2021

Cuxhaven (ots)

Freilaufendes Rind an den Bahngleisen in Cuxhaven Am Samstag in der Zeit von 12:40 - 15:15 Uhr beschäftigte eine Rind die Einsatzkräfte in Cuxhaven. Das Tier war von einer umzäunten Weide in Otterndorf ausgebrochen. Es überwand nach Angaben des verantwortlichen Landwirts mehrere Zäune und durchschwamm offenbar einen See. Das Tier konnte aufgrund des aggressiven Verhaltens nicht eingefangen werden. Die Hinzuziehung eines Tierarztes und der Einsatz von Betäubungspfeilen waren nötig, um das Rind sicher zu bergen. Da der Ereignisort in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen lag, wurden die Fahrdienstleiter der angewiesen "auf Sicht zu fahren", der Bahnverkehr zwischen Cuxhaven und Hamburg war für den o.g. Zeitraum eingeschränkt.

Vollsperrung A27 zwecks Erlegung eines Rehbocks Ein Rehbock hat am Samstag für Aufregung auf der A27 gesorgt. Er hatte sich offensichtlich, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd, hinter den Wildschutzzaun verirrt und befand sich im Bereich des Parkplatzes Nesse immer mal wieder auf der Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen. Da der Zaun an dieser Stelle keine Tür hat, war es nicht möglich das Reh von der Autobahn zu leiten. Aufgrund einer sehr hohen Gefahrenprognose für den Straßenverkehr wurde ein Jagdberechtigter angefordert, der das Tier waidgerecht auf der Autobahn erlöste. Für die Zeit der Erlegung wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Klein

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell