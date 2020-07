Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/B 45: Fahrzeugbrand auf der B 45 - Vollsperrung

Bammental/B45 (ots)

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr geriet ein Renault auf der B 45 zwischen Neckargemünd und Bammental aus unbekannter Ursache in Brand. Die Fahrerin, die in Richtung Neckargemünd unterwegs war, hatte die Rauchentwicklung rechtzeitig bemerkt und konnte, nachdem sie am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte, das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bammental und Neckargemünd konnten den Brand schnell löschen. Aktuell ist die B 45 zwischen Walkmühle und Kriegsmühle voll gesperrt.

