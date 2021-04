Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit Fahrrad gegen Lkw gefahren + Kontrollen + Von Fahrbahn abgekommen

Cuxhaven (ots)

Mit Fahrrad gegen Lkw gefahren

Hemmoor. Am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr befährt ein 18-jähriger Radfahrer die Industriestraße. Aus Unachtsamkeit prallt er mit seinem Mountainbike gegen einen geparkten Lkw. Dabei verletzt er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Kontrollen

Mulsum. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 51-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Opel in der Ortschaft Mulsum unterwegs. Bei der gestrigen Kontrolle konnte der Fahrzeugführer die benötigte Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Demnach wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Weiterhin wurde am Dienstag den 27.04.21 durch die Beamten des PK Geestland im Birkenweg in Langen ein Fahrzeug kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw nicht den erforderlichen Versicherungsschutz aufwies. Gegen den 40-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Vor Ort wurden die Kfz-Kennzeichen durch die Beamten entsiegelt und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt.

Von Fahrbahn abgekommen

Imsum. Am Abend des 27.04.21 kam ein 53-jähriger Mann mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine im Bereich des Bahnüberganges im Barwarder Weg beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sich durch den Aufprall lösende Fahrzeugteile schleuderten gegen ein weiteres am Fahrbahnrand geparktes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

