Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch

Hemmoor. Am vergangenen Sonntag (25.04.21) kam es in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 18.15 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Sethlerhemmer Straße in Basbeck. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art Zutritt in ein dortiges Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie einige der Räume und konnten schließlich mit Bargeld und Schmuck unerkannt entkommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer 04771-6070 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

