Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Frontalunfall im Begegnungsverkehr - zwei verletzte Personen

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 10.07.2021, um 10:05 Uhr, geriet eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Schwelm auf der Hattinger Straße (Fahrtrichtung Sprockhövel) aus Unachtsamkeit plötzlich mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort prallte sie gegen den Pkw einer ihr entgegenkommenden 63-jährigen Wuppertalerin. Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle für den Verkehr komplett gesperrt. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 25000 Euro.

