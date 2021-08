Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210804-1: Wohnungseinbrecher rechneten nicht mit Anwesenheit einer Anwohnerin

Erftstadt (ots)

Die Einbrecher flüchteten ohne Beute.

Die Polizei Rhein-Erft sucht nach einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl am Dienstag (3. August) Zeugen, die mindestens zwei Tatverdächtige beobachtet haben. Den beiden Männern wird vorgeworfen, den Wintergarten eines Wohnhauses an der Pfarrer-Kaiser-Straße aufgehebelt zu haben.

In der Zeit von 9.30 bis 10 Uhr begaben sich die unbekannten Männer in den Garten des Einfamilienhauses. Dort hebelten sie die Tür eines Wintergartens auf und begaben sich ins Wohnzimmer. Sie rechneten jedoch nicht damit, dass die 82-jährige Anwohnerin zu Hause war. Die Seniorin soll laut aufgeschrien haben, woraufhin die Männer ohne Beute die Tatörtlichkeit verließen und zu Fuß in Richtung Heinrichstraße flüchteten.

Die Zeugin beschrieb die Männer als etwa 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Beide sollen außerdem eine Bluejeans getragen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die die beiden Männer im genannten Tatzeitraum gesehen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

