POL-REK: 210803-5: Fahndung nach 53-jährigem Vermissten

Pulheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht seit Montagabend (2. August) nach dem Vermissten Ralf Günter H. und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zuletzt wurde der Gesuchte am Sonntag (1. August) gegen 11 Uhr durch Arbeitskollegen in Köln gesehen. Als er am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschien, verständigten Mitarbeiter seiner Arbeitsstätte Angehörige des Vermissten. Seine Wohnung in Pulheim am Friedhofsweg hatte der 53-Jährige verlassen, ohne Geldbörse, Schlüssel oder Mobiltelefon einzustecken. Nach Angaben der Angehörigen ist Herr H. örtlich und zeitlich orientiert und gut zu Fuß unterwegs.

Der Vermisste ist 175 bis 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat graumeliertes Haar und trägt einen Oberlippenbart. Welche Bekleidung der Vermisste trug, als er seine Wohnung verließ, ist bislang nicht bekannt.

Die Suche nach dem Vermissten mit einem Suchhund führte nicht zum Auffinden des 53-Jährigen. Daher bittet die Polizei Rhein-Erft um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zum Verbleib oder Aufenthalt des Vermissten Ralf Günter H. nimmt jede Polizeidienststelle über den Notruf 110 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

