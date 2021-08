Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210803-3: Rollstuhlfahrer kollidierte mit Fußgängerin

Hürth (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Rollstuhlfahrer zur Unfallrekonstruktion

Die Polizei Rhein-Erft bittet einen älteren Herrn, der am Freitag (30. Juli) mit seinem elektrischen Rollstuhl an der Bahnhaltestelle Hürth-Hermülheim (Hans-Böckler-Straße) unterwegs war, sich bei der Polizei zu melden.

Der Senior soll gegen 16.17 Uhr am Bahnsteig mit einer 90-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen sein. Als er mit seinem Rollstuhl den Bahnsteig auf die Hans-Böckler-Straße verlassen wollte, kam ihm die Fußgängerin mit ihrem Rollator entgegen. Augenscheinlich war der Zuweg zum Bahnsteig für Rollator und Rollstuhl zu eng, so dass der Rollstuhlfahrer mit einem Teil seines Rollstuhls gegen die Seniorin stieß. Die 90-jährige Dame fiel durch die Kollision hin und verletzte sich leicht. Der Rollstuhlfahrer verließ die Örtlichkeit in Richtung Kalscheuren, ohne seine Personaldaten zu hinterlassen.

Der Mann ist von schlanker Statur und trug eine schwarze Strickjacke. Darunter trug er ein schwarz-weiß gestreiftes Poloshirt. Außerdem war er mit einer hellen Jeans, einer hellblauen Kappe und einer FFP-2 Maske bekleidet. Auffällig ist die fehlende Fingerkuppe seines Mittelfingers der linken Hand. Der elektrische Rollstuhl des Manns war schwarz.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten den Senior und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

