Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - 29-Jähriger durch Schläge verletzt - Tätliche Auseinandersetzung - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Hohenstadt: Radfahrer bei Sturz verletzt

Verletzungen am Kopf zog sich ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntagabend zu. Gegen 18 Uhr befuhr der Radler die Lettengasse in Hohenstadt, wo er im Bereich einer Baustelle aufgrund einer Ausfräsung zu Boden stürzte. Der 54-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; an seinem Rad entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

Hüttlingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 19-Jähriger seinen VW Golf am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der B 19 / Auffahrt Hüttlingen anhalten. Ein 45-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mitsubishi auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Essingen: Rund 14.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Mit ihrem Wohnmobil fuhr eine 52-Jährige am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr auf der B 29 Höhe Essinger Bahnhof auf den verkehrsbedingt stehenden VW einer 42-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 14.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Samstag zwischen 15 und 19.50 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen in der Rittergasse geparkten BMW, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Pkw-Anhänger beschädigt

Mit seinem Audi A5 beschädigte ein 19-Jähriger am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr einen auf dem Parkplatz Schießwasen abgestellten Pkw-Anhänger. Der junge Mann verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung

Am Sonntagabend kam es gegen 22.35 Uhr vor einer Gaststätte in der Marienstraße zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Personen leicht verletzt wurden. Aus bislang unbekanntem Anlass hatte ein 43-Jähriger Stühle umhergeworfen und wollte wohl mit einem Stuhl auf einen 20-Jährigen einschlagen. Ein 57-Jähriger, der sich vor den 20-Jährigen stellte, erlitt hierbei eine Verletzung im Gesicht. Auch der 20-Jährige erhielt einen Faustschlag gegen den Kopf. Der 43-Jährige erhielt nach Aufnahme des Sachverhalts einen Platzverweis. Die beiden verletzten Männer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Tannhausen: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Samstag am Spielplatz in der Bopfinger Straße zwei dort aufgestellte Verkehrsschilder, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf die Vandalen bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Lorch: 2000 Euro Schaden

Mit ihrem VW Passat bog eine 34-Jährige am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr von der Ziegelwaldstraße nach rechts auf das Areal einer Tankstelle ab. Da sie hierbei weit ausholte, ging die nachfolgende Fahrerin eines BMW davon aus, dass sie nach links abbiegen wird und überholte auf der rechten Seite, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 50 Jahre alte Fahrerin des BMW blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: 29-Jähriger durch Schläge verletzt

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 29-Jähriger am Samstagabend gegen 20.20 Uhr durch ihm unbekannte Männer verletzt, als er seine Wohnung in der Ziegelgasse verließ. Die Angreifer schlugen ihn mehrmals mit einem Schlagstock auf den Kopf, wobei der 29-Jährige mehrere Kopfwunden erlitt. Die Fahndung im näheren Bereich nach den fünf bis sechs Tätern blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07171/3580 um sachdienliche Hinweise.

Heubach: Radler schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Samstagabend zu. Gegen 18.30 Uhr stürzte er im Bereich Stellung aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden. Der 54-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell