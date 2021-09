Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Aalen (ots)

Am Montagmorgen gegen 10:50 Uhr befuhren eine 46-jährige Mercedes-Lenkerin und ein 74-jähriger Suzuki-Fahrer hintereinander die L1080 von Abtsgmünd in Richtung Hohenstadt. Kurz vor Hohenstadt setzte die Mercedes-Lenkerin zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an, ohne darauf zu achten, dass der hinter ihr fahrende Suzuki-Lenker ebenfalls bereits zum Überholen ausgeschert war. Beim Wechsel auf die Gegenfahrspur kam es deswegen zum Streifvorgang mit dem, auf gleicher Höhe fahrenden, Suzuki. Dieser wurde durch den Kontakt nach links von der Straße abgewiesen, streifte dort einen Baum und kam abseits der Straße zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 74-jährige Suzuki-Lenker schwer verletzt. Die Mercedes-Lenkerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Die L1080 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 13:15 Uhr komplett gesperrt werden.

