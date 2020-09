Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichen von Motorrad gestohlen

Pirmasens (ots)

Eine silberblaue Yamaha war über einen längeren Zeitraum in Parkhaus Höhstraße/Schlaugasse abgestellt. Zwischen dem 11.09. und dem 27.09. entwendete ein unbekannter Täter das Kennzeichen, PS-BH XX. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipir-masens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell