Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Althütte: Unfall zwischen PKW und Motorrad

Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 55-jährige VW-Fahrerin die K1906 von Bruch in Richtung Lutzenberg. Als sie nach links auf die Backnanger Straße abbiegen wollte, übersah sie hier einen 31-Jährigen auf einem Suzuki-Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei stürzte der Motorradfahrer, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Fellbach: Unfall

Eine 19 Jahre alte Renault Zoe-Fahrerin befuhr am Sonntag kurz nach 11:00 Uhr den rechten Fahrstreifen der B14 in Richtung Waiblingen. Auf Höhe der Ausfahrt Waiblingen-Süd wechselte sie den Fahrstreifen und übersah einen hier auf dem Ausfahrstreifen befindlichen Daimler eines 36-Jährigen. Es kam dabei zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Daimler kam daraufhin ach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich anschließend. Eine 35-jährige Beifahrerin aus dem Daimler kam nach dem Unfall vorsorglich in eine Klinik. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Fellbach: Einbruch in Verkaufswagen

Vermutlich im Laufe des Sonntagvormittags zwischen 8:30 Uhr und 13:30 Uhr haben Unbekannte eine hochwertige Kaffeemaschine aus einem Verkaufswagen in der Friedrich-List-Straße entwendet. Dazu haben die Unbekannten die verschraubte Tür des Wagens aufgebrochen. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Schorndorf-Weiler: Einbruch in Vereinsheim und Verkaufsstand

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 0:30 Uhr und Samstag, 9:15 Uhr mittels Aufhebeln zweier schwerer Türen Zutritt zu einem Verkaufsstand und den Räumen einer Gaststätte in der Jahnstraße. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Flaschen hochprozentigem Alkohol und ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07181 204-0 um Hinweise.

Welzheim: Einbruch in Bäckerei und Linienbus

Am Samstagmorgen gegen 5:00 Uhr betrat eine Bäckereiangestellte ihre Arbeitsstelle in der Stuttgarter Straße und stellte einen Einbrecher dort fest. Der Unbekannte flüchtete daraufhin über die Stuttgarter Straße und dann über eine Wiese in unbekannte Richtung. Der Einbrecher erbeutete offenbar den Inhalt einer Trinkgeldkasse, sowie einen Kasten mit Getränken.

Die Zeugin beschreibt den Einbrecher wie folgt: es handelt sich um einen ca. 30 Jahre alten, 175cm großen, sehr schlanken Mann mit osteuropäischem Aussehen. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine dunkelblaue Kapuzenjacke und vermutlich eine Jeans.

Vermutlich verschaffte sich derselbe Mann am Busbahnhof in der Bahnhofstraße bereits gegen 4:00 Uhr Zutritt zu einem dort geparkten Linienbus.

Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07181 204-0.

Weinstadt: Fahrzeug umgekippt

Ein 17-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges befuhr am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr die L1199. Beim Einbiegen nach rechts in die L1198 kippte das Fahrzeug aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit um und prallte gegen einen an der Kreuzung wartenden 43-jährigen VW-Fahrer und eine 32-jährige Audi-Fahrerin. Der 17-Jährige und ein 10-jähriger Beifahrer im VW wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22 000 Euro.

Weinstadt: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Radfahrer war am Sonntagmorgen gegen 05 Uhr auf der Annastraße unterwegs. Dabei fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der 29-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell