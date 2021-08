Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 17-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt sich bei Unfall

Römerberg (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem verletzten Leichtkraftradfahrer kam es heute gegen 14:30 Uhr auf der L507 zwischen Speyer und Römerberg. Ein 69- jähriger PKW-Fahrer aus Niederstadfeld, der in Richtung Römerberg-Berghausen unterwegs war, wendete verbotswidrig auf der Landstraße, wodurch zwei folgende PKW anhalten bzw. stärker abbremsen mussten. Dem 17-jährigen Leichtkradfahrer aus Römerberg gelang es nicht mehr, rechtzeitig seinem Fahrzeug zu stoppen, wodurch er dem letzten PKW in der Reihe auffuhr. Durch die Kollision sich der junge Mann Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Sein 17 Jahre alter Sozius erlitt ebenfalls Verletzungen und wird in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

