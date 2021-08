Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Ladendieb nach Flucht gestellt

Frankenthal (ots)

Eine aufmerksame Angestellte eines Geschäfts in der Frankenthaler Innenstadt bemerkte am Dienstagabend einen jungen Mann, welcher sich Verkaufsartikel in seine Jackentasche steckte. Sie verständigte die Polizei und sprach den Dieb auf sein Diebesgut an. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der Dieb aus dem Geschäft. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte er in der Schnurrgasse gesichtet werden. Er flüchtete bei Erblicken der Polizeibeamten erneut. Die darauffolgende Verfolgung verlief erfolgreich. Der 19-jährige Mann aus Ellerstadt konnte durch die Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell