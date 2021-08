Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Frankenthal (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 23-jährige Frau aus Erpolzheim befuhr mit ihrem VW die L522 in Fahrtrichtung Frankenthal. Eine 80-jährige Frau aus Weisenheim am Sand befuhr mit ihrem Hyundai die L522 unmittelbar hinter der Erpolzheimerin. Kurz nach der Autobahnüberführung wollte die 23-Jährige nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dazu musste sie ihre Geschwindigkeit verringern. Die 80-Jährige erkannte den beabsichtigten Abbiegevorgang nicht und überholte die 23-Jährige. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Hyundai der 80-jährigen kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Die Hyundai-Fahrerin wurde dadurch schwer verletzt. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden i.H.v. ca. 10 000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

