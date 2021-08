Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall mit drei Fahrzeugen

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr geschah in der Lützelstraße ein Unfall, als die 58-jährige Fahrerin eines Pkw in eine durch parkende Fahrzeuge hervorgerufene Engstelle einfuhr, obwohl ihr jemand entgegenkam. Sie streifte eines der geparkten Fahrzeuge und schob dieses dadurch auf einen davorstehenden weiteren Pkw. Die 58-Jährige erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Ihr eigenes Fahrzeug und eines der geparkten mussten abgeschleppt werden.

