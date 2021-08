Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit 30.000 Euro Sachschaden verursacht

Dudenhofen/Hanhofen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 29-Jährige aus Lustadt am Montag um 12:40 Uhr auf der L534 zwischen Harthausen und Dudenhofen nach links von ihrer Fahrspur ab. In der Folge streifte sie die Fahrerseite des entgegenkommenden PKW eines 61-Jährigen aus Dudenhofen, der in Richtung Harthausen unterwegs war. Nach der Kollision fuhr das Fahrzeug der 29-Jährigen weiter nach links über die Gegenfahrspur und kam letztlich in einem Acker zum Stehen. Glücklicherweise erlitten die beiden Fahrzeuginsassen ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzungen. Die 29-Jährige wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund des erheblichen Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt schätzungsweise 30.000 Euro, mussten beide PKW abgeschleppt werden. Für die Dauer des Abschleppvorgangs wurde die Fahrbahn bis ca. 15:00 Uhr vollgesperrt.

