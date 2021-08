Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Aufbruch

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 13.08.2021, 20:00 Uhr bis 16.08.2021, 08:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter an einem Citroën die Seitenscheibe ein und entwendeten diverse Gegenstände. An dem Fahrzeug, welches auf dem Heinrich-Lang-Platz geparkt war, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Heinrich-Lang-Platz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell