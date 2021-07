Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Großbrand einer Lagerhalle/Schreinerei - Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.07.2021/16.51 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Obernheim (ZAK):

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und der Polizeiposten Meßstetten gegen zwei 72 und 57 Jahre alte Männer. Beide waren am Dienstagvormittag am Eingang der Halle mit Bitumen-Schweißarbeiten beschäftigt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich bei diesen Arbeiten das Dämmmaterial hinter der Außenfassade entzündet haben. Nachdem erste eigene Löschversuche fehlschlugen, breitete sich der Brand in der Dämmung rasend schnell aus. Beide alarmierten die Feuerwehr und warnten die Belegschaft, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr, die mit etwa 160 Feuerwehrleuten bis in die Nacht hinein im Einsatz war, konnte nicht verhindert werden, dass die Halle vollständig niederbrannte. Die Nachlöscharbeiten laufen derzeit noch und dürften vermutlich noch einige Tage andauern. Zur Unterstützung der Feuerwehrleute war auch der Sanitätsdienst mit rund 30 Helfern vor Ort. Der zunächst geschätzte Sachschaden im sechsstelligen Bereich musste zwischenzeitlich auf etwa 2,5 Millionen Euro deutlich nach oben korrigiert werden.

Spezialisten der Kriminalpolizei sind zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

