Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Betrunkener Fußgänger

Altrip (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:20 Uhr, fiel einer Streife in der Großwiesenstraße eine am Fahrbahnrand liegende, augenscheinlich hilflose Person auf. Der 53-Jährige gab an, zuvor baden gewesen zu sein. Er habe auch Alkohol konsumiert. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Der mitgeführte Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde sichergestellt.

