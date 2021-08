Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altrip (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 17:20 Uhr, wurde ein 26-jähriger Autofahrer aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes in der Adriastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer führte keinen Führerschein mit. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass dem Mann die Fahrerlabunis in der Vergangenheit bereits entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

