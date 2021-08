Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung wegen Drohnenflug

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Berliner Straße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen und einem 51-jährigen Frankenthaler.

Grund hierfür war nach ersten Ermittlungen ein Streit wegen der Drohne des 22-Jährigen. Dieser hat das neu erworbene unbemannte Flugobjekt zu einem ersten Testflug fliegen lassen. Der 51-Jährige störte sich daran, da er den Verdacht hatte durch die Drohne unerlaubter Weise gefilmt worden zu sein. Im Rahmen der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 22-Jährige leicht verletzt.

Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise auf das unerlaubte Fertigen von Videoaufzeichnen konnten nicht erlangt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell