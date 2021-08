Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Geschwindigkeitsmessungen fanden am Sonntagmorgen von 08:45 Uhr bis 09:45 Uhr in der Wormser Landstraße sowie von 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr in der Landauer Straße statt.

Während sich in der Wormser Landstraße erfreulicherweise alle Fahrerinnen unbd Fahrer der 70 gemessenen Fahrzeuge an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h hielten, wurden in der Landauer Straße bei 80 durchfahrenden Fahrzeugen 21 Verkehrsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h lag der Spitzenwert bei 47 km/h. Zudem wurden zwei Gurtverstöße geahndet und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

