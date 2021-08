Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aus Gurtverstoß wird Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch eine Streifenbesatzung wurde am 14.08.2021 gegen 16:13 Uhr in der Wormser Straße in Frankenthal ein Mercedes Vito einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Beamten dann deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrer bemerkt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,12 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 26-jährigen Frankenthaler auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin die angeordnete Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

