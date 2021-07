Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei Holzminden sucht Räuber - wem gehört die auffällige Jacke?

Holzminden (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum 11. Juli 2021 (Sonntag) in seiner Wohnung in Holzminden, von einem bisher unbekannten Täter, überfallen und ausgeraubt worden. Zuvor hatten die beiden Männer zusammen Alkohol getrunken. Bei dem Täter soll es sich um einen ebenfalls ca. 30 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen, dunklen Haar und einer gelben Jacke handeln (Näheres liegt nicht vor). Der Unbekannte nahm dem Opfer mit Gewalt seine Wertsachen ab und flüchtete danach mit der Beute vom Tatort. Jetzt wurde die auffällige, gelbe Trainingsjacke der Marke "Under Amour" im Stadtgebiet aufgefunden, die vom Täter während der Tatausführung getragen wurde. Wer erkennt die abgebildete Jacke bzw. kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Die Polizei Holzminden sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05531/958-0 entgegengenommen.

